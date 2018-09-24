"صمم ستاد القاهرة".. من هو سيد عبدالواحد صاحب فكرة مترو الأنفاق؟

كتب- محمد نصار:

المهندس سيد عبدالواحد، ربما هذا لا يعرفه الكثير من المصريين، رغم أنهم يوميًا يتمتعون بوسيلة مهمة للغاية كانت فكرته، ألا وهي مترو الأنفاق.

المهندس سيد عبدالواحد، أحد المهندسين المصريين، الذي كان له الفضل في العديد من المشروعات التي مازالت قائمة حتى اليوم، منها استاد القاهرة، وكوبري الفردان، وغيرها.

ولعل الوسيلة الأبرز، هي مترو الأنفاق، الذي تمر ذكرى إنشائه الـ31 في السادس والعشرين من سبتمبر المقبل.

ويرصد مصراوي، 13 معلومة عن الراحل المهندس سيد عبالواحد، أحد أهم المهندسين المصريين، في الذكرى رقم 31 على افتتاح مترو الأنفاق في السادس والعشرين من سبتمبر عام 1987، على النحو التالي:

- وُلد سيد عبدالواحد حمدي حسن رجب، بحي الحواتم، في محافظة الفيوم سنة 1904

- أتم دراسته الابتدائية والثانوية، ثم التحق بالمهندسخانة بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليًا) وتخرج ‏فيها وكان يبلغ عشرين عامًا.

- احتل المرتبة الأولى على دفعته، ما رشحه لبعثة دراسية لنيل درجة الدكتوراة من ‏سويسرا، والتي حصل عليها بعد 6 أشهر.

- يُعد من نوابغ العلم المعاصر في الهندسة، ومبتكر العديد من النظريات في مجال العمارة وخاصة إنشاء الكباري ‏المعلقة.

- ابتكر عدة نظريات هندسية جديدة في إنشاء الكباري التي تسير عليها القطارات عبر ‏المساحات المائية الشاسعة والتي تعرف بالكباري المعلقة، ونظريات أخرى عن الأنفاق العابرة للمجاري ‏المائية.

- تم تسجيل هذه النظريات في دائرة المعارف الألمانية وأصبحت معروفة بنظريات "البروفيسور عبدالواحد" ‏ ‏‏

- فضل العودة إلى مصر، وتدرج في المناصب حتى عُين وزيرا للمواصلات في وزارة ‏حسين سري باشا سنة 1952 قبل قيام ثورة يوليو.

- كان له الفضل في إنشاء عدة أنفاق وكباري منها (نفق شبرا ـ نفق الهرم ـ كوبرى الفردان فوق قناة السويس ـ كوبري نجع حمادي).

- شارك في تعديل كوبري (إمبابة ـ محطة السكة الحديدية بالقاهرة).

- عمل على تصميم مشروع إنشاء مترو الأنفاق حتى 1946، وترك التصميم كاملًا حتى نفذته شركة فرنسية بعد ذلك ‏في الثمانينات.

- وضع تصميم استاد القاهرة.

- توفيَّ بمكتبه عن عمر يناهز 48 عامًا.

- أطلقت ‏الحكومة اسمه على أحد الشوارع المتفرعة من ميدان روكسي، وهو الشارع الذي كان يقيم به، كما تم ‏إطلاق اسمه على أحد شوارع المهندسين.