محافظ القاهرة: الانتهاء من المرحلة الثالثة للأسمرات قريبًا

"التعليم": غرامة على غياب الطالب دون عذر.. تعرف على قيمتها

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال الجارية للانتهاء من المرحلة الثالثة لمشروع الأسمرات.

وشدد عبدالعال، خلال الجولة، على رؤساء الشركات المنفذة للمشروع بضرورة تكثيف ساعات العمل ومضاعفة الورديات على مدار اليوم والالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد له.

كما أكد المحافظ، أن عملية المتابعة للمشروع ونسبة الإنجاز تتم بشكل يومي لمعرفة أية عقبات قد تواجه المشروع والعمل فوراً على تذليلها.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء أحمد فؤاد، نائب المنطقة الجنوبية، واللواء هاني شنيشن، مدير مديرية الإسكان، وحسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، والدكتور رجب مجاهد، استشاري المشروع، وعدد من قيادات المحافظة.