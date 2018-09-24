أكثر الكلمات إنتشاراً

ذا بيست مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس بطاقات التموين محمد صلاح أسعار الذهب

محافظ القاهرة: الانتهاء من المرحلة الثالثة للأسمرات قريبًا

01:48 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال الجارية للانتهاء من المرحلة الثالثة لمشروع الأسمرات.

وشدد عبدالعال، خلال الجولة، على رؤساء الشركات المنفذة للمشروع بضرورة تكثيف ساعات العمل ومضاعفة الورديات على مدار اليوم والالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد له.

كما أكد المحافظ، أن عملية المتابعة للمشروع ونسبة الإنجاز تتم بشكل يومي لمعرفة أية عقبات قد تواجه المشروع والعمل فوراً على تذليلها.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء أحمد فؤاد، نائب المنطقة الجنوبية، واللواء هاني شنيشن، مدير مديرية الإسكان، وحسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، والدكتور رجب مجاهد، استشاري المشروع، وعدد من قيادات المحافظة.

خالد عبدالعال محافظ القاهرة جولة تفقدية مشروع الأسمرات

الخبر التالى:

بالشروط والأسعار| كيف تحجز قطعة أرض "إسكان مختلط" غدًا؟
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان