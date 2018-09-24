بالشروط والأسعار| كيف تحجز قطعة أرض "إسكان مختلط" غدًا؟

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان، غدًا طرح عددًا من الأراضي بأنشتطها المختلفة في المدن الجديدة، للأفراد والشركات، عبارة عن أراضي إسكان مختلط.

وينشر مصراوي، كل تفاصيل الطرح الجديد لوزارة الإسكان، متضمنًا الشروط والتفاصيل ونظم السداد، والمدن المطروح بها الأراضي.

الإسكان المختلط.. "سكني تجاري إداري"

أراضٍ سكنية بها بعض الأنشطة التجارية، والترفيهية والإدارية، ويمكن تخصيص قطعة أرض واحدة، وتنفيذ مشروع "سكني إداري- سكني تجاري إداري – سكني تجاري – سكني تجاري إداري ترفيهي"، عليها.

ويبدأ غدًا طرح كراسة الشروط لـ138 قطعة، بمساحات تتراوح بين 500 و7544 مترًا، في 8 مدن جديدة، هي (القاهرة الجديدة – العاشر من رمضان –العبور – 15 مايو – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة –الشروق).

وجاءت مدينة القاهرة الجديدة الأغلى في سعر المتر، والذي وصل إلى 6300 جنيه، ومطروح بها 15 قطعة، بمساحات تتراوح بين 600 متر، وحتى 950 مترًا.

وفي الشروق، من المقرر طرح 19 قطعة أرض، بسعر يصل إلى 3100 جنيه للمتر، ضمن أراضي الحي الثاني، كما وصل سعر المتر في العاشر من رمضان إلى 2150 جنيهًا، ومن المقرر طرح 19 قطعة بمساحات تصل إلى 800 متر.

وفي العبور، من المقرر طرح 24 قطعة بسعر يتراوح بين 3150 وحتى 3200 جنيه للمتر، وبمساحات تصل إلى 1300 متر مربع، بينما في مدينة 15 مايو، 8 قطع بسعر يصل إلى 1270 جنيهًا للمتر، بمساحات تصل إلى 800 متر.

وسجل سعر المتر في مدينة بدر 2850 جنيهًا، وحتى 2900 جنيه، وبها 16 قطعة، بمساحات تتجاوز الـ1000 متر، وفي مدينة المنيا الجديدة، 9 قطع بسعر 1370 جنيهًا للمتر، وبمساحات تتراوح بين 600 متر، وحتى 1200 متر، بينما في مدينة دمياط الجديدة، هناك 28 قطعة بسعر يصل إلى 4900 جنيه للمتر.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: "يتقدم الراغب (فرد – شركات قائمة) بطلب الحجز متضمنا نسبة سداد مقدم الثمن (لا تقل عن 25 %من ثمن الأرض)، وفقا للضوابط الواردة بكراسة الشروط، التى ستتوافر بجهاز المدينة المطروح بها الأراضى فقط".

وأضاف السباعي، أن تقديم عروض الحجز بداية من يوم 21 أكتوبر المقبل، وحتى يوم 31 أكتوبر، بمقر جهاز المدينة المتواجد بها قطع الأرض.