مدير مشروع قصر البارون: اكتشاف سلالم وتماثيل خلال أعمال التطوير

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المهندس محمود عبدالفتاح، مدير مشروع ترميم وتطوير قصر البارون، اكتشاف سلالم وتماثيل أثرية جديدة خلال أعمال التطوير والترميم الجارية بالقصر، وجرى ترميم التماثيل، بالإضافة إلى الانتهاء من ترميم الجوانب والسقف القصر من الداخل.

وأوضح عبدالفتاح، خلال الجولة التفقدية لوزير الآثار خالد العناني؛ للتعرف على آخر التطورات الخاصة بالمشروع، أن أعمال الترميم الجارية بقصر البارون تعتبر الأولى منذ إنشاء القصر، وشملت إزالة نحو 2 متر "ردم" حول القصر.

وتسعى وزارة الآثار بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للانتهاء من القصر منتصف 2019، والترميمات الدقيقة فيه والمعمارية متنوعة ومتعددة وكثيرة.

يذكر أن البارون، هو قصر أثري تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس.