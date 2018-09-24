برلماني: على المجتمع الدولي الاستماع لرؤية السيسي للقضاء على الإرهاب

كتب- أحمد علي:

أعرب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن ثقته الكاملة في أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للأمم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وللمرة الخامسة على التوالي، ناجحة وتحقق جميع أهدافها السياسية والاقتصادية والتعاون والتنسيق والعمل المشترك بين مصر ومختلف دول العالم.

وقال "المسعود"، في بيان، الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائما في مثل هذه الاجتماعات الأممية على طرح جميع القضايا الإقليمية والدولية من على منبر الأمم المتحدة ويطرح الرؤى والحلول الواقعية للمشكلات والأزمات والنزاعات الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وطالب النائب محمد المسعود، من المجتمع الدولي ألا يستمع فقط لرؤية مصر والرئيس السيسي تجاه الأزمات والمشكلات العالمية ولكن عليه التنفيذ الدقيق للحلول الواقعية التي يطرحها الرئيس السيسي خاصة فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب الدولي، والصراع العربى الإسرائيلي.