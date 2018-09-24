التعليم العالي: نقل الـدولفين النافق بجليم إلى معهد علوم البحار لتحنيطه

كتبت- داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور سوزان خليف، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حول العثور على دولفين نافق بجوار شاطئ تيوليب بمنطقة جليم بالإسكندرية.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، أشار التقرير إلى أن المعهد قام بتشكيل فريق عمل؛ بهدف معاينة وفحص الدولفين ظاهريا، وتبين أن الدولفين النافق من نوع الدلفين ذو المنقار القصير (Delphinus delphis) وهو نوع من أنواع عائلة الدلافين المحيطية (Delphinidae)، ويصل طوله إلى ٢,٤ متر، ويزن حوالى ٧٠ كيلو جرام، وطول فكه ٣٧ سم، والزعنفة الذيلية طولها ٦٠ سم، بينما الزعنفة الظهرية ٤٠ سم، وطول الزعنفة الصدرية حوالي ٣٧ سم، وعدد أسنانه ٤٢ سنة في الفك العلوي ومثلها بالفك السفلي، ويتراوح عمره ما بين عام ونصف إلى عامين، كما تبين وجود كدمات في الجهة الأمامية من الجسم مما يفسر نفوقه لارتطامه بأحد المراكب.

وأضاف التعليم العالي أن الدولفين نافق منذ فترة زمنية قصيرة مما يجعل تحنيطه سهلا، لذلك تم نقله على الفور إلى فرع المعهد بالإسكندرية لتحنيطه وعرضه بمتحف المحنطات.