فرج عامر: فساد المحليات سبب أزمات الاقتصاد المصري

كتب- أحمد علي:

وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب السكندري، قرار تشكيل لجنة للرقابة الدورية على أداء المحافظين في كل المحافظات الصادر من قبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بالمهم وغير المسبوق للتصدي للفساد بجميع صوره وأشكاله على مستوى الجمهورية لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز والشفافية.

وقال "عامر"، في بيان اليوم الاثنين، إن تدني الخدمات وحجم الإنجاز وفشل السياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية وأزمات الاقتصاد المصري طوال العقود الماضية كان سبب انتشار الفساد والإهمال واللامبالاة داخل المحليات على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، مطالبا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إعطاء أكبر اهتمام لمواجهة الفساد داخل المحليات.

ووجه "عامر"، تحية للواء محمود شعراوي، على هذا القرار مؤكدًا أن الأهم من القرار متابعته مع جميع المحافظين وقيادات المحليات على مستوى الجمهورية؛ لتفعيل هذا القرار على أرض الواقع والتعامل معه بكل حزم وشدة لإنهاء أي أزمة خاصة بالمحافظات ولإنجاز تكليفات الرئيس ورئيس الوزراء دون أي معوقات.