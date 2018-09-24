"حرية الرأي للطلاب".. "الأعلى للجامعات" ينشر أهداف الاتحادات الطلابية

كتبت- داليا شبل:

أعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ميثاق أخلاقي للطالب الجامعي، وذلك في إطار تحصينه بالأخلاقيات التي يجب التحلي بها وتوعيته بالواجبات التي يجب أن يلتزم بها، وتضمن الميثاق تحديد القوانين المنظمة للأنشطة والمشاركات الطلابية في الجامعات المختلفة.

وأوضح الأعلى للجامعات، في كتيب نشره على موقعه الإلكتروني، وإرسال نسخة إلكترونية منه لكافة الجامعات، أنه طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزارة رقم 2523 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات بشأن الاتحادات الطلابية، فإن تلك الأنشطة تهدف إلى توثيق الروابط بين جموع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية المعاونة والعاملين.

كما تشمل الأهداف، الى تمثيل الطلاب في الداخل والخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، بما لا يخالف التقاليد والقيم الجامعية، والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

هذا بجانب العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعي الوطني وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.

وأكد الأعلى للجامعات في الميثاق الأخلاقي لعمل الأنشطة الطلابية، إنه سيتم تيسير ممارسة الطلاب التعبير عن أرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة، وتنمية وتعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية من خلال العمل بروح الفريق.