بالأسماء.. نتيجة قرعة أراضي الإسكان المتميز بـ5 مدن جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن بنك التعمير والإسكان، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية نتائج القرعة التكميلية لقطع أراضي الإسكان المتميز بـ5 مدن، (السادات، أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، ومدينة بدر، وجاءت النتائج على النحو التالي:

- لمعرفة نتيجة مدينة السادات.. أضغط هنا

- لمعرفة نتيجة أكتوبر الجديدة .. أضغط هنا

- لمعرفة نتيجة العاشر من رمضان .. أضغط هنا

- لمعرفة نتيجة 15 مايو .. أضغط هنا

- لمعرفة نتيجة بدر .. أضغط هنا

وكانت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، أعنت عن طرح لـ30 ألف قطعة أرض (إسكان اجتماعي- إسكان متميز- إسكان أكثر تميزًا) في المدن الجديدة، خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 22 يوليو الماضي، حيث تم بدء إجراء القرعة على أراضي الإسكان المتميز 18 سبتمبر الجاري، و23 سبتمر على أراضي الأكثر تميزًا.