نائب حلوان للمحافظ: نصف مليون مواطن يعانون مشكلات الصرف الصحي

كتب- محمد نصار:

التقى النائب، رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لعرض عددا من الطلبات الخاصة بخدمة الدائرة، منها طلب التوجيه بتكثيف التواجد المروري الكافي أمام مزلقان جامعة حلوان وتقاطع طريق الأوتوستراد.

وقال البلتاجي، في بيان، اليوم الاثنين، إن المكان أصبح عقدة مرورية تستنزف ساعات دون تنظيم خاصة مع دخول المدارس.

وتقدم عضو مجلس النواب، لمحافظ القاهرة، بطلب استكمال أعمال الصرف الصحي بمناطق حلوان ووادي حوف والمعصرة، والتي يعاني أكثر من نصف مليون مواطن من هبوط أرضي في الشوارع جراء تهالك الشبكة القديمة.

كما طالب بالانتهاء من أعمال الحفر لإحلال مواسير الصرف والتوجيه للتنسيق بين إدارات المرور والصرف الصحي لفتح شارع الجيش المؤدي من كورنيش المعصرة لمناطق حدائق حلوان والمعصرة ووادي حوف، مشيرًا إلى أن نصف مليون مواطن يعاني من استحالة الدخول أو الخروج من الحي.