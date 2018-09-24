"الصحة": بدء الكشف الدوري على طلاب المدارس خلال أيام

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، أنه خلال أيام تبدأ إجراءات الكشف الدوري على الأمراض المزمنة والمعدية، لجميع طلاب المدارس، بعد انطلاق العام الدراسي الجديد، أمس الأحد.

وأضافت "عبدالحميد"، في تصريحات لمصراوي، أنها مرت على بعض المدارس أمس الأحد؛ للاطمئنان على سير العمل بالعيادات، موضحة أنه جرى التجهيز لحملة تطعيمات بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.

وأوضحت رئيس هيئة التأمين الصحي، أنه جرى توزيع منشورات توعية بمحافظات المرحلة الأولى من المسح الطبي الشامل لفيروس "سي" والأمراض غير المعدية؛ للتأكيد على أهمية مشاركة الأسرة المصرية بكامل أفرداها في المسح الشامل.

وتبدأ وزارة الصحة والسكان، مطلع أكتوبر المقبل، تنفيذ الخطة القومية للقضاء على فيروس "سي"، بإجراء المسح الشامل لـ 50 مليون مواطن، وتعد أكبر عملية مسح طبي في العالم.

ومن المقرر أن تبدأ المبادرة في 9 محافظات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين وهي: جنوب سيناء، مطروح، بورسعيد، الإسكندرية، البحيرة، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط.