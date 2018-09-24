وزير التعليم يفتتح المرحلة الثانية من أكاديمية السويدي الفنية

كتبت- ياسمين محمد:

افتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والسفير السويسري بالقاهرة، ونائب مدير البنك الأوروبي لإعادة البناء والتعمير، وعدد من القيادات العلمية والدبلوماسية، المرحلة الثانية من أكاديمية السويدي للتعليم الفني، بالعاشر من رمضان، اليوم الاثنين.

تشمل المرحلة الثانية خمس تخصصات هي: الميكانيكا، مجالات الطاقة، ولوجستيات، إلكترونيات، وكهرباء.

وقال المهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس إدارة مجموعات السويدي اليكتريك، إن نظام الدراسة يشمل يومين نظري وثلاثة أيام عملي، مع تخصيص جهاز حاسب آلي لكل طالب بالأكاديمية، عليه المناهج الدراسية.

وأضاف السويدي خلال الافتتاح، أنه سيتم افتتاح مدرستين جديدين، العام القادم، بنفس التخصصات في العين السخنة والسادات.

وتفقد الدكتور طارق شوقي، عدد من الفصول والمعامل داخل الأكاديمية، والتقط بعض الصور مع الطلاب.

يذكر أن أكاديمية السويدي للتعليم الفني، تعقد مؤتمرا صحفيا، بمناسبة الاحتفال بحصولها على شهادة الاعتماد الدولي من هيئة TUV NORD الألماني، لتصبح أول مدرسة فنية مصرية تحصل على هذا الاعتماد الدولي.

وعلي هامش المؤتمر، توقع أكاديمية السويدي، بروتوكول تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية لـ "إدراج الشباب والشابات من خلال تحسين الوصول إلى التعليم والتدريب المزدوج عالي الجودة في مصر".