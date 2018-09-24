اليوم.. رئيس مجلس النواب يزور أيرلندا على رأس وفد برلماني

كتب- (مصراوي):

يتوجه صباح اليوم الاثنين، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني، إلى دولة أيرلندا، في زيارة رسمية بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب الأيرلندي.

وقال بيان للبرلمان، إن الزيارة تأتي في ضوء ما تشهده العلاقات "المصرية - الأيرلندية" من تطور على المستويين الحكومي والبرلماني، والرغبة في العمل على المزيد من التطور لتلك العلاقات، خاصة على المستوى البرلماني ودعم العلاقات بين مجلسي النواب في البلدين.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاء عبدالعال والوفد المرافق له، مع عدد من المسئولين في أيرلندا لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.​