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اليوم.. رئيس مجلس النواب يزور أيرلندا على رأس وفد برلماني

08:00 ص الإثنين 24 سبتمبر 2018
اليوم.. رئيس مجلس النواب يزور أيرلندا على رأس وفد برلماني

الدكتور علي عبدالعال

كتب- (مصراوي):

يتوجه صباح اليوم الاثنين، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني، إلى دولة أيرلندا، في زيارة رسمية بناءً على دعوة من رئيس مجلس النواب الأيرلندي.

وقال بيان للبرلمان، إن الزيارة تأتي في ضوء ما تشهده العلاقات "المصرية - الأيرلندية" من تطور على المستويين الحكومي والبرلماني، والرغبة في العمل على المزيد من التطور لتلك العلاقات، خاصة على المستوى البرلماني ودعم العلاقات بين مجلسي النواب في البلدين.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاء عبدالعال والوفد المرافق له، مع عدد من المسئولين في أيرلندا لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.​

مجلس النواب أيرلندا وفد برلماني مجلس النواب الأيرلندي

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