"القومي للترجمة" يحتفل بصدور موسوعة "الهرمانيوطيقا"

كتب- محمد عاطف:

يحتفل المركز القومي للترجمة، اليوم الاثنين، بصدور موسوعة "الهرمانيوطيقا" التي صدرت مؤخرًا عن المركز ونقلها إلى العربية المترجم الكبير محمد عناني.

يشارك في الندوة التي تعقد اليوم في مقر المركز، الدكتور جابر عصفور، والدكتورة منى طلبة، ويدير الندوة الدكتور أنور مغيث، في تمام السابعة بقاعة طه حسين.

والموسوعة هى أول وأحدث وأوفى مرجع عن "الهرمانيوطيقا" بمعانيها وفروعها المختلفة، من أسس التفسير الفلسفية إلى أسس الشرح والإيضاح والتأويل إلى دلالات الفهم والإدراك في شتى العلوم الإنسانية.

وتضم الموسوعة الصادرة في 3 أجزاء، 56 فصلًا كتبها صفوة المتخصصين في جميع فروع الإنسانيات، من بلدان ولغات تقاليد فلسفية متنوعة، تضمن عدم هيمنة تيار فكري واحد على الموسوعة، وإن كانت مداخلها المختلفة تشترك في مناهجها العلمية الحديثة.

والموسوعة مرجع لا غنى عنه لكل ما يدرس علمًا من العلوم الإنسانية في عالم اليوم، نظريًا وعلميًا، من الفلسفة الخالصة إلى مجالات تطبيق التفسير والفهم في الحياة العملية في كل مكان.