السيسي: المنطقة تشهد تطورات غير مسبوقة.. وعلينا تعزيز العمل العربي المشترك

مصراوي:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما تشهده الدول العربية والمنطقة بشكل عام من أحداث وتطورات غير مسبوقة يدفع بضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة محاولات التدخل في شئون الدول العربية وزعزعة استقرارها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم بمقر إقامته بنيويورك وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والإمارات.. مشيداً بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما أكد حرص مصر على مواصلة العمل على تطويرها في شتى المجالات.

وأضاف المتحدث أن وزير خارجية الإمارات أشاد، خلال اللقاء، بالعلاقات القوية التي تربط بلاده مع مصر، وما يجمعهما من مصير واحد وأواصر أخوة ومودة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز أطر التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، كما أعرب عن حرص بلاده على استمرار مستوى التنسيق والتشاور المكثف القائم مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب، مشيراً إلى أهمية التكاتف العربي والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار الشعوب العربية.

وأوضح السفير بسام راضي أن اللقاء تم خلاله مناقشة القضايا والملفات العربية والإقليمية والموضوعات المطروحة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ خاصة ما يتعلق بالأزمات القائمة بالمنطقة.