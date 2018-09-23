هونج كونج تحتفل بوصول أول رحلات "مصر للطيران"

كتب- طه عبيد:

احتفلت شركة مصر للطيران بوصول أولى رحلاتها إلى هونج كونج، عن طريق بانكوك.

ونظم الوكيل العام للشركة Gold Joy احتفالا بهذه المناسبة، حضره كل من القنصل المصري علاء الكاشف، والمستشارة ساتى سربانة، بالقنصلية المصرية، ومدير مكتب بانكوك محمد كسبر، والمشرف على هونج كونج، وتامر المصري، مدير مكتب جوانزو، وإيهاب دهب مدير محطة جوانزو، ولفيف من قيادات الطيران المدني، ومدير مطار هونج كونج، ومديري شركات الطيران أعضاء تحالف ستار، وطاقم الرحلة برئاسة الكابتن محمد صبرة.

ورحب منظمو الحفل بوصول مصر للطيران لهونج كونج من خلال رحلتين أسبوعيا، ومن المفترض أن تزيد إلى 3 رحلات اعتبارا من 27 أكتوبر المقبل، كما تطرق الحفل لتوضيح أهمية الخط الجديد، ودوره في ربط أفريقيا بهونج كونج، باعتبارها قلب آسيا، ومركز لحركة التجارة العالمية.