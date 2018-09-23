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السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي في مقر إقامته بنيويورك

10:43 م الأحد 23 سبتمبر 2018
السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي في مقر إقامته بنيويورك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصراوي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، في مقر إقامته بنيويورك رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك، على هامش فعاليات الجمعية العامة الـ73 للأمم المتحدة.

وأفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، بأن اللقاء يشمل مباحثات مختلفة بين الطرفين في العلاقات المشتركة.

ويتضمن اللقاء التشاور حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها مكافحة الاٍرهاب، وعدد من الملفات الآخري منها موضوع الهجرة غير الشرعية والتجربة المصرية الناجحة في هذا الإطار، فضلا عن التطرق إلى بعض من قضايا المنطقة مثل الأزمة الليبية والسورية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، الجمعة الماضي للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73، ولقاء عدد من الزعماء والمسؤولين الأمميين.

السيسي نيويورك دونالد توسك المجلس الأوربي الأمم المتحدة

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