الأكاديمية البحرية بالإسكندرية تستقبل وفدًا من الإعلاميين الأفارقة- صور

​في أول يوم دراسة| جولات لقيادات التعليم.. ودروس خصوصية "احتياطي"

كتب- مصطفى علي:

استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأحد، وفدًا من الإعلاميين الأفارقة المشاركين في الدورة الثالثة والأربعين للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالإنجليزية والتي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.

رافق الدارسين- خلال الزيارة- معتز خميس مدير إدارة الإعلام بالمقر الرئيسي بالأكاديمية بأبي قير بالإسكندرية، وبدأت الجولة بزيارة إلى القبة السماوية وتم عرض فيلم عن تاريخ الأكاديمية ونشأتها ويشرح التخصصات والكليات الموجودة والاعتمادات الدولية التي حصلت عليها بالإضافة الى التعريف بفروع الأكاديمية المختلفة داخل وخارج مصر.

كما تفقد الدارسون مجمع محاكيات النقل البحري المتكامل اشتملت التعرف على كيفية تدريب الطلبة على أجهزة غرفة القيادة الذي يحاكي غرفة قيادة السفينة وتدريب الطلبة على عملية شحن وتفريغ مواد الصب السائلة مثل البترول الخام ومشتقاته والمواد الكيماوية والغازات المسالة كما تفقدوا أيضا غرفة الماكينات وتعرفوا على كيفية تدريب طلبة القسم الهندسي على محركات السفن والمولدات.

واختتمت الجولة بمقابلة الوفد لطلبة أكاديمية النقل البحري من الدول الأفريقية والدارسين بالأكاديمية في لقاء أداره القبطان رضا الشامي- مديرالبرامج الأفريقية والأسيوية بقطاع الشئون الأفريقية والأسيوية بالأكاديمية - للتعرف على أساليب الدراسة والأنشطة المختلفة داخل الأكاديمية.