غدا.. رئيس البرلمان يتوجه إلى أيرلندا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

كتب- أحمد علي:

يتوجه صباح غد الاثنين، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، على رأس وفد برلماني، إلى أيرلندا، في زيارة رسمية بناء على دعوة من نظيره الأيرلندي.

وأفاد بيان لمجلس النواب اليوم، أن الزيارة تأتي في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية-الأيرلندية من تطور على المستويين الحكومي والبرلماني، والرغبة في العمل على تطويرها؛ لاسيما على المستوى البرلماني ودعم العلاقات بين مجلسي النواب في البلدين.

وأضاف البيان أن الزيارة تتضمن لقاء رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، مع عدد من المسئولين في أيرلندا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.