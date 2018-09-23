"مدبولي" يجتمع مع نواب أسيوط ويوجه بسرعة تشغيل مشروعات الصرف

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ختام جولته بمحافظة أسيوط، إجتماعا موسعاً بالقيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب عن دوائر أسيوط، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور وزيري التعليم العالي، والتنمية المحلية، ومحافظ أسيوط.

وخلال الاجتماع، أشاد محافظ أسيوط بالجولة الموسعة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء اليوم في المحافظة، وبالمشروعات التي يتم تنفيذها، خاصة مدينة ناصر الجديدة، التي ستوفر الإسكان لمختلف شرائح الدخل، وتضم مبنى للمصالح الحكومية، والخدمات المختلفة.

كما قدم المحافظ ملخصاً لجولة اليوم، في المستشفى الجامعي، وكذا مصنع المخلفات الصلبة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومحطتي كهرباء ومياه الوليدية، والمدارس المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن اختيار أسيوط لتكون أول زيارته إلى المحافظات، جاء نظراً لأهمية هذه المحافظة، وقوتها الكامنة، حيث إن بها مدينتين جديدتين، وهو ما كان حلماً لأهالي أسيوط، لافتاً إلى أن نهاية شهر يناير سيشهد انتهاء طريق الهضبة، بتكلفة تقترب من مليار جنيه، كما ستكون المرحلة الأولى بمدينة اسيوط الجديدة صالحة للسكن في 2020، ويتم التنسيق مع وزير التعليم العالي لإنشاء جامعة تكنولوجية.

كما كلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بتطوير ورفع كفاءة الطريق الواصل بين مدينتي أسيوط، وأسيوط الجديدة، ليكون 3 حارات، بحيث يسهل الانتقال من وإلى المدينتين، بما يسهم في تنمية أسيوط الجديدة، وخلخلة الكثافة السكانية بأسيوط.

واستمع رئيس الوزراء إلى مطالب نواب البرلمان عن محافظة أسيوط، والتي شملت الاهتمام بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والاهتمام بالمنشآت الطبية في المحافظة، كما طالبوا بالاهتمام بالنشاط الثقافي بالمحافظة، ودعم قصور الثقافة، مادياً ولوجستياً، وكذا زيادة دور السينما.

وتوجه أعضاء مجلس النواب بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء على ضخ دماء جديدة في التنمية المحلية، كما طالبوا بتوفير وسائل مواصلات عامة للربط بين مدينتي أسيوط الجديدة، وأسيوط، وهو ما يسهم في تنمية المدينة، ونقل السكان اليها، وطالبوا أيضاً بالاهتمام بزيادة أعداد الأطباء في المستشفيات خاصة مستشفى أبو تيج، والاهتمام بتطوير طريق الصعيد الغربي.

وعبر النواب عن شكواهم من تأخر تشغيل مشروع الصرف الصحي بمركز صدفا والغنايم، حيث طلب رئيس الوزراء من مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تحديد ميعاد التشغيل، الذي قال أن التشغيل سيتم خلال شهرين، فتقدم النواب بالشكر لرئيس الوزراء.

وطرح النواب مشكلة عدم استلام محصول القمح من الفلاحين رغم زيادة الإنتاجية هذا العام، وعلى الفور أجرى رئيس الوزراء اتصالاً بوزير الزراعة، الذي أكد أن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل استلام المحصول من الفلاحين.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن كل المطالب التي تم طرحها ستكون ضمن أجندة اهتمامات الحكومة، حيث سيتم دراستها، وسيكون هناك متابعة للتنفيذ وفقاً للأولويات، وفي حدود الإمكانيات والموارد المتاحة.