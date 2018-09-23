"الأوقاف" ترسل قافلة دعوية موسعة لقرية "رسلان" بالمنوفية.. الجمعة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، إرسال قافلة دعوية مكثفة الجمعة المقبلة، إلى قرية "سبك الأحد" بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مسقط رأس الداعية السلفي محمد سعيد رسلان.

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، إنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، تنظم الوزارة قافلة دعوية موسعة لشباب العلماء إلى محافظة المنوفية الجمعة المقبلة، تحت عنوان: "بر الوالدين وإكرام ذي الشيبة رؤية شرعية وإنسانية " برئاسة الدكتور محمد عزت محمد، مدير عام شئون القرآن الكريم.

وأوضح طايع، في بيان له الأحد، أن خطة القافلة تبدأ بخطبة الجمعة يؤديها الدكتور محمد عزت محمد محمد، بالمسجد الشرقي بسبك الأحد، مسجد محمد سعيد رسلان، والدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام بالديوان، بمسجد عمر بن الخطاب بأشمون، والدكتور كمال محمد سيف مدير عام المتابعة الفنية، بمسجد صلاح الدين (الجمعية الشرعية) بأشمون، والدكتور أسامة فخري الجندي مدير إدارة المساجد الحكومية، بمسجد سيدي غازي بسبك الأحد، والدكتور محمد محمود خليفة عضو المركز الإعلامي، بمسجد سيدي سالم بسنتريس، والدكتور جلال محمد محمود غانم، بمسجد أولاد مسعود بمحلة سبك، والدكتور عادل محمد المعصراني عضو المكتب الفني، بمسجد البرعي بأشمون.

والأسبوع الماضي منعت وزارة الأوقاف، الداعية السلفي محمد سعيد رسلان من صعود المنابر، وإلغاء تصريح الخطابة الخاص به، من المسجد الشرقي بقرية سبك الأحد.