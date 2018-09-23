ننشر مصروفات المدارس الحكومية والفئات المعفاة

كتب- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري المنظم لرسوم الاشتراكات والغرامات والأنشطة بالمدارس الحكومية، للعام الدراسي الحالي 2018/2019.

وبلغت المصروفات بالنسبة للمرحلة الابتدائية هذا العام 90 جنيها، والمرحلة الإعدادية 95 جنيها، والمرحلة الثانوية العامة 120، والثانوي الفني 115 جنيهًا.

وتعفى الفئات التالية من الرسوم بمختلف المراحل:

-أبناء الشهداء "ثورة 25 يناير- شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة".

- أبناء شهداء ضحايا الإرهاب- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والطلاب يتامى الأب.

- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة بعد إجراء البحث الاجتماعي لغير القادرين.

- أبناء مصابي العمليات الحربية، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر ومدارس شمال سيناء.

وعلى أولياء الأمور التوجه لدفع المصروفات من خلال: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، والهيئة القومية للبريد.