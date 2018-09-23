رئيس الوزراء: 70 مليون جنيه لمستشفى الإصابات والطوارىء بجامعة أسيوط

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته محافظة أسيوط اليوم، بحضور وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والبيئة، سير العمل في مشروع مستشفى الإصابات والطوارئ الجديدة بجامعة أسيوط تحت الإنشاء؛ للتعرف على حجم الأعمال المنفذة، والذي يعتبر أول مستشفى متخصص في استقبال حالات الطوارئ، ويخدم صعيد مصر من بني سويف والوادي الجديد حتى أسوان.

وقال وزير التعليم العالي: "تبلغ سعة المشروع 487 سريرا، منها 15 سريرا بقسم الإنعاش، و19 سريرا بغرف الإفاقة، ويجرى إنشاؤه من بدروم ودور أرضي وثمانية أدوار علوية، على مساحة 3200 م2، وتصل تكلفة إنشائها إلى نحو 300 مليون جنيه، ويشتمل مستشفى الإصابات والطوارئ على 18 غرفة عمليات، و11 عنبر عناية مركزة، و3 عنابر انعاش، وبنك دم، وعيادات خارجية، ومعامل، وقاعة مؤتمرات، كما تضم المستشفى معمل الباثولوجيا الاكلينيكية بمسطح 1435 م2.

وأوضح أن المشروع ينفذ منذ فترة طويلة، ولم يتوافر التمويل اللازم للانتهاء منه، ووعد رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزير التخطيط بزيادة المخصصات المالية للمستشفى بموازنة هذا العام، ليكون الانتهاء منه العام المقبل، وكلف شركة المقاولون العرب بسرعة وجودة التنفيذ، بعد توفير التمويل المطلوب.

وعقب خروجه من المستشفى أجرى رئيس الوزراء بوزيرة التخطيط، وتم الاتفاق على توفير 70 مليون جنيه بخطة هذا العام للمستشفى.