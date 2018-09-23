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محافظ القاهرة: مدارس العاصمة استعدت للدراسة بشكل مناسب

09:32 ص الأحد 23 سبتمبر 2018
محافظ القاهرة: مدارس العاصمة استعدت للدراسة بشكل مناسب

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن كافة مدارس العاصمة استعدت بشكل مناسب لاستقبال العام الدراسي الجديد

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، خلال تفقده عدد من المدارس بالزاوية، أنه الفصول متناسبة مع عدد الطلاب خ​اصة بعد تطوير عدد من المدارس وإضافة اخرى جديدة للمحافظة

وانتظم نحو 22 مليون تلميذ اليوم الأحد، على نحو 55 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، في أول أيام العام الدراسي الجديد 2018-2019.

وحرص عدد من أولياء الأمور على توصيل أبنائهم إلى المدارس في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وتطلق وزارة التربية والتعليم، اعتبارًا من هذا العام، النظام التعليمي الجديد "تعليم 2.0"، من مختلف محافظات الجمهورية، ويبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويتدرج ليحل محل النظام القائم بتخرج أولى دفاعته في 2030.

كما تطلق نظام الثانوية المعدل، والمتمثل في تغيير أسلوب التقييم، بإلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة.

القاهرة العودة إلى المدارس خالد عبدالعال العام الدراسي الجديد

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