رئيس قطاع التعليم يتفقد مدرسة الأورمان الثانوية بنات بالعمرانية

كتبت- ياسمين محمد وإسلام ضيف:

تصوير- فريد قطب:

انتقل الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إلى مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، عقب افتتاحه مدرسة الشهيد أحمد محمود الثانوية التجارية بنات، اليوم الأحد، أول أيام العام الدراسي الجديد 2018/2019.

رافق حجازي خلال الجولة التفقدية للمدرسة، سعيد عبدالله، القائم بأعمال مدير مديرية الجيزة التعليمية، و خالد عبد المنعم، مدير إدارة العمرانية التعليمية، وإبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية.

وناقش حجازي، طالبات أحد فصول الأول الثانوي، حول النظام المعدل للمرحلة الثانوية، مشيرا إلى أن أساس التغيير هة تحويل الطلاب من الحفظ للفهم: "عايزينكم تتعبوا علشان تاخدوا الدرجات وده هيساعدكم تستفيدوا من تعليمكم بجد".

ولفت حجازي إلى أن عام 2019 خو هام التعليم المصري، مشيرا إلى أن ابدولة تسعى لبناء الإنسان المصري متعلما مفكرا ومبدعا.

وأكد رئيس قطاع التعليم على دور الأسرة، في ثقل مهارات الطتلب ومتابعة مجهود المدرسة معه.

وطالب الطالبات بالدخول على بنك المعرفة المصري، والاطلاع على ما وفرته لهم الوزارة من مواد تعليمية، مشددا عليهم عدم القراءة من مواقع غير موثقة.