رئيس قطاع التعليم يوجه رسالة للطلاب والمعلمين في أول أيام الدراسة

كتب- ياسمين محمد وإسلام ضيف:

افتتح الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، أول أيام العام الدراسي الجديد 2018-2019، مدرسة الشهيد أحمد محمود الثانوية التجارية بنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، بعد تغيير اسمها من المدرسة الثانوية التجارية إلى اسم الشهيد.

وحضر الافتتاح ابنة الشهيد حبيبة أحمد محمود، وزوجته، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أصدر قرارا وزاريا بإعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية، تكريما لهم.

ولفت حجازي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق على عام 2019 "عام التعليم"، مشيرا إلى انتشار جميع قيادات التربية والوعليم بأنحاء الجمهورية لمتابعة سير العملية التعليمية.

وطالب حجازي، الطلاب بالاستمتاع بما يتعلمونه، مؤكدا أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية الاقتصادية.

وأكد حجازي أن المعلمين أصحاب رسالة عظيمة، مشيرا إلى أن الاتجاه الجديد في التعليم لا يهدف لإخراج قوالب مكررة، ولكن عقول مبتكرة، مطالبا إياهم بمساعدة الطلاب على بناء ثقافتهم المعرفية.