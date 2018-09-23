أهالي الزاوية الحمراء يستقبلون محافظ القاهرة بـ"الطبل البلدي والزغاريد" خلال افتتاحه العام الدراسي

كتب- محمد نصار

استقبل عدد من الأهالي بالزاوية الحمراء، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالمزمار والطبل البلدي خلال افتتاحه العام الدراسي بعدد من المدارس بعد تطويرها.

وتفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح الأحد، مدرستي النصر والسلام بحي الزاوية الحمراء من المدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وينتظم نحو 22 مليون تلميذ اليوم الأحد، في 55 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، بأول أيام العام الدراسي الجديد 2018-2019.

وتطلق وزارة التربية والتعليم، اعتبارًا من العام الجديد، النظام التعليمي الجديد "تعليم 2.0"، من مختلف محافظات الجمهورية، ويبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويتدرج ليحل محل النظام القائم بتخرج أولى دفاعته في 2030.

كما تطلق نظام الثانوية المعدل، والمتمثل في تغيير أسلوب التقييم، بإلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة.