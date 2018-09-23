اليوم: السيسي يلتقي رؤساء دول بالأمم المتحدة.. ورئيس الوزراء في أسيوط

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نيويورك.. يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة .

أسيوط.. يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أول زياراته وجولاته لمحافظات الصعيد، حيث يستهلها بزيارة لمحافظة أسيوط لتفقد عدد من المشروعات المختلفة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق.

دمنهور.. تبدأ أولى جلسات محاكمة قتلة الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، وذلك بالدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس والمستشار محمد المر وسكرتارية حسني عبدالحليم.

كالياري (إيطاليا).. تنطلق أعمال اجتماع لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة كالياري الإيطالية، حيث يناقش الاجتماع ظاهرة الهجرة ووضع اللاجئين في البحر المتوسط، وكذلك الوضع السياسي في منطقة المتوسط.

موسكو.. تنشر وزارة الدفاع الروسية معلومات عن جميع ملابسات حادثة تحطم الطائرة الروسية (إيل - 20)، التابعة للقوات الجوية الروسية قبالة سواحل سوريا في 17 سبتمبر الجاري، بما في ذلك أنشطة الطيران الإسرائيلي قبالة سواحل اللاذقية.

ماليه.. يدلي الناخبون في جزر المالديف بأصواتهم لاختيار رئيس جديد في انتخابات، واجهت انتقادات دولية بسبب عدم الشفافية وقمع منتقدي الحكومة.

الجزائر.. يترأس نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، نيابة عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مراسم تنصيب اللواء مصطفى سماعلي قائدا للناحية العسكرية الثالثة، خلفا للواء سعيد شنقريحة، الذي عين قائدا للقوات البرية.

عواصم العالم.. يشهد سكان العالم تساوي الليل والنهار، حيث موعد بداية الاعتدالين الخريفى فى النصف الشمالي، والربيعي فى النصف الجنوبى للأرض، وخلال ساعات تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، وتكون فى هذا اليوم منطبقة تماما عليه قادمة من نصفها الشمالى الذى يضم أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والقطب الشمالى نحو النصف الجنوبى من الأرض، الذى يضم أستراليا ونصف أفريقيا وأمريكا الجنوبية وبعضا من شبه القارة الهندية.

عواصم العالم.. يحيي العالم لأول مرة "اليوم الدولي للغات الإشارة 2018" تحت شعار (مع لغة الإشارة، الاهتمام يطال الجميع)، الذي يهدف إلى ضرورة الاستفادة المبكرة من لغة الإشارة والخدمات المقدمة بها.

القاهرة.. يلتقي فريقا الزمالك والمقاولون العرب في التاسعة مساء على استاد بتروسبورت، كما يلتقى فريقا حرس الحدود والنجوم في الثالثة والنصف عصرا على استاد حرس الحدود في إطار منافسات الدوري العام الممتاز.

بورسعيد .. تنطلق بطولة الشركات للملاكمة رقم 51 والتي تقام على ملاعب نادي بورفؤاد بمدينة بورسعيد لمدة أسبوع بمشاركة 15 فريقا من ممثلي عدد من الشركات بواقع 84 لاعبا في مختلف الأوزان والأعمار للفوز بلقب البطولة .