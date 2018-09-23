جولة تفقدية لرئيس قطاع التعليم بعدد من مدارس الجيزة.. اليوم

كتب-إسلام ضيف وياسمين محمد:

يتفقد رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، يرافقه سعيد عبدالله القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عددًا من المدارس بمحافظة الجيزة؛ في أول أيام الدراسة.

كانت محافظة الجيزة قد أعلنت عن انتظام نحو مليوني طالب وطالبة، الأحد، داخل 3525 مدرسة بالمحافظة، في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وقالت المحافظة في بيان لها، إن مديرية التربية والتعليم انتهت من استعداداتها لبدء الدراسة، وأنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، وإصلاح الأثاثات المدرسية، ومراجعة أعمال الكهرباء والمياه والتهوية.

وأضافت أنه تم تسكين المعلمين كافة، وإعداد الجداول المدرسية، وسد أي عجز في المدرسين عن طريق الانتداب بمعرفة مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأوضحت أن أجهزة الأحياء والمراكز والمدن، نفذت حملات لرفع المخلفات والإشغالات، أو العربات المتهالكة الموجودة بمحيط المدارس، وتهيئة الشوارع المؤدية لها بصورة جيدة.