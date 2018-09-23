بالصور.. رئيس النواب ووزراء و"الجلاد" في حفل زفاف نجل طارق عامر

كتب - هاني رجب:

حرص الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على حضور حفل زفاف نجل طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الذي أقيم مساء السبت بأحد فنادق القاهرة.

وشارك في الحفل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء، على رأسهم: الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

كما شارك في الحفل: المهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال السابق، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة وزوجة طارق عامر.

وحرص عدد من الشخصيات العامة والوزراء السابقين على الحضور، من بينهم: الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم الأسبق، وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، وهشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق.