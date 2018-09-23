وزير الخارجية يكشف ملامح كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة

كتب- محمد جمعة:

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الكلمة التي سيلقيها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون عن حوكمة النظام الدولي وكيفية الاتساق مع المبادئ التي وضعها ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف شكري، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، اليوم السبت، أن الكلمة ستتناول رؤية مصر للعناصر الثلاثة التي يجب أن تحكم المرحلة القادمة من العمل وفقًا لمنظومة الحوكمة الدولية.

وأشار شكري إلى أن ذلك يأتي استمرارًا للدور المصري واطلاع مسؤوليات الرئيس السيسي المتجددة في إطار العمل الدولي والإقليمي، لافتًا إلى أن السيسي يرأس الآن مجموعة الـ77 وهي أكبر مجموعة تضم الدول النامية وتعمل لتناول قضايا التنمية والحوكمة والتطور الاقتصادي، ولها اتصال بالشق السياسي المعلق بكل هذه الموضوعات.

وتابع بأن قرب اطلاع السيسي برئاسة الاتحاد الأفريقي وانتقال رئاسة الاتحاد لمصر هو شيء بارز خلال هذه الدورة استعدادًا لبدء الرئاسة المصرية للاتحاد أول يناير 2019 والجهد الذي تبذله مصر لتحقيق مصالح الدول الأشقاء في القارة.