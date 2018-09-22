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دبلوماسي سابق: السياسة الخارجية لمصر أصبحت أكثر فعالية

08:35 م السبت 22 سبتمبر 2018
دبلوماسي سابق: السياسة الخارجية لمصر أصبحت أكثر فعالية

حسين هريدى

كتب- محمد جمعة:

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر استعادت بريقها الدولي، ودورها التاريخي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الخامسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، مساء السبت، أن السياسية الخارجية المصرية عادت لترسخ الانتماء القومي والوطني، وتمارس دورها التاريخي في منطقتها والمجتمع الدولي.

وأشار إلى أن مشاركة السيسي للمرة الخامسة منذ 2014 في الجمعية، دليل على فعالية السياسية الخارجية المصرية وحيوتها ونشاطها على كافة المحاور التي تمس الأمن القومي المصري ومصالحها.

ونوه إلى أن مصر دولة ترأس الآن مجموعة الـ77 التي تضم دول الجنوب النامية، والتي أنشأت للدفاع عن مصالح الدولة النامية التي تحررت من الاستعمار الغربي.

حسين هريدي السيسي الأمم المتحدة وزارة الخارجية المصرية

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