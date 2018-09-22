"تابلت وباقة لغات وتعديل الثانوية".. 10 ساعات على تطبيق منظومة التعليم الجديدة

كتبت- ياسمين محمد:

تنتظم الدراسة، صباح غد الأحد، بنحو 55 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، يدخلها قرابة 22 مليون طالبًا وطالبة، بمراحلة التعليم المختلفة، بدءًا من رياض الأطفال وحتى الصف الأول الابتدائي.

وتطلق وزارة التربية والتعليم، اعتبارًا، من العام الدراسي الجديد 2018/2019، نظامًا تعليميًا جديدًا يبدأ بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويتدرج ليحل محل النظام القائم بتخرج أولى دفاعته في 2030، كما تجري تعديلًا على نظام المرحلة الثانوية، من خلال إلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة.

ويستعرض مصراوي كل ما تريد معرفته عن النظام الجديد:

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