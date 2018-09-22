الصحة: اتفاق لعلاج مرضى التأمين الصحي بمستشفيات جامعة الأزهر

كتب - أحمد جمعة:

وقعت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، اليوم السبت، اتفاقًا مع الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام علي مستشفيات جامعة الأزهر، لتقديم الخدمة الطبية لمرضى التأمين الصحي في مستشفيات جامعة الأزهر بعقد موحد بلائحة أسعار الهيئة لعام 2018.

وقالت "عبدالحميد" في بيان اليوم السبت، إن الاتفاق شمل كذلك تدريب الكادر الطبي الخاص بالتأمين الصحي من أطباء وتمريض وفنيين بمسشفيات جامعة الأزهر لرفع كفاءتهم وذلك في التخصصات المختلفة وخاصة العنايات المركزة وغيرها.

وتضمن الاتفاق توفير الكوادر الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الأزهر لدعم مستشفيات هيئة التأمين الصحي.

وأوضحت رئيس هيئة التأمين الصحي أن العقد المبرم مع مستشفيات جامعة الأزهر سيضمن تقديم الخدمة الطبية للمريض بجودة عالية بما يساهم في القضاء على قوائم الانتظار الحالية، ومنع تراكم قوائم انتظار أخرى جديدة.

وأشارت إلى أن توقيع العقد يأتي انطلاقا من رؤية الطرفين في التكامل بين مستشفيات جامعة الأزهر والهيئة العامة للتأمين الصحي في ضرورة التعاون لرفع مستوي الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي.