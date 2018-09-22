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خط ساخن لاستقبال شكاوى الطلاب بـ"التأمين الصحي"

08:02 م السبت 22 سبتمبر 2018
خط ساخن لاستقبال شكاوى الطلاب بـ"التأمين الصحي"

الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس هيئة النامين الصحي

كتب - أحمد جمعة:

خصصت الهيئة العامة للتأمين الصحي، خطاً ساخناً لاستقبال شكاوى المنتفعين غير القادرين على التعامل مع البريد الاليكتروني، ومن بينهم طلاب المدارس، بالاتصال على رقم 106 للاستفسار عن أي معلومة.

وتنتظم الدراسة، غدًا الأحد، بنحو 55 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، يدخلها قرابة 22 مليون طالبًا وطالبة، بمراحلة التعليم المختلفة، بدءًا من رياض الأطفال وحتى الصف الأول الابتدائي.

الهيئة العامة للتأمين الصحي طلاب المدارس العودة إلى المدارس العام الدراسي الجديد

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