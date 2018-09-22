وزيرة الصحة: عرض تجربة مصر لمواجهة "الأمراض غير السارية" في نيويورك

نيويورك - أ ش أ:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر ستعرض تجربتها الناجحة في مواجهة الأمراض السارية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين، وذلك خلال كلمة خاصة في اجتماع مجموعة الـ ٧٧ والصين والتي ستتضمن استعراضا لخطة مصر الطموحة لمواجهة هذا التحدي الكبير.

وأضافت وزيرة الصحة أن الحملة القومية للكشف المبكر عن فيروس سي التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل، ستتضمن أيضا إجراءات للكشف عن عدد من الأمراض غير السارية المنتشرة بمصر وهي "السكري والضغط والقلب والسمنة".

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزيرة لمجموعة من الوفد الإعلامي المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته الحالية لنيويورك لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكشفت الوزيرة أن كافة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية اتفقت على إجراء استثنائي سيتم إطلاقه أثناء إلقاء كلمة مصر حول مواجهة الأمراض غير السارية، حيث سيتم إضاءة أبرز معلم في كل دولة باللون الأحمر في إشارة تحذيرية لضرورة التعامل بجدية مع خطر الأمراض غير السارية والتي تحظى باهتمام كبير في الدورة الحالية للجمعية العامة بالأمم المتحدة ولاسيما مرض السل.

وأوضحت الوزيرة أنه تم اختيار اهرامات الجيزة لتكون المعلم الرئيسي في مصر للمشاركة في مبادرة الإضاءة باللون الأحمر.