"مياه الجيزة": أعمال التطهير للشبكات مستمرة على مدار العام

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كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه يتابع بشكل مستمر برنامج التطهير للشبكات وشنايش الأمطار، مشددا على القطاعات الالتزام بخطط تطهير شبكات الصرف شهرياً.

وأوضح "بدوي" في بيان اليوم، أن أعمال التطهير ليست قاصرة فقط على فصل الشتاء بل مستمرة على مدار العام.

وفى سياق متصل، تواصل القطاعات الثلاثة بالجيزة أعمال التطهير للشبكات وشنايش الأمطار تنفيذا لخطة الطوارئ استعدادا للأمطار.

كما أكد على حرص المسئولين على متابعة الأعمال وصداها في الشارع والالتفات لشكاوى المواطنين والاهتمام بها والتواصل مع المواطنين ومحاولة احتواء مشكلاتهم والعمل على حلها.