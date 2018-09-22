"الطيران" تعلن تفاصيل إنشاء شركة جديدة للمقاولات

كتب- طه عبيد:

أعلن الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، أن وزارته بصدد إنشاء شركة مقاولات هندسية، برأسمال 100 مليون جنيه، بمساهمة كل من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والشركة المصرية للمطارات، وشركة ميناء القاهرة الجوي، بقيمة 20 مليون جنيه لكل شركة، وبالشراكة مع "أوراسكوم العقارية، وأركريدوم" وهما من أكبر شركات المقاولات بالقطاع الخاص بنسبة مساهمة 20% أي بقيمة 20 مليون جنيه لكل منهم.

وتختص الشركة الجديدة بتنفيذ واستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمنشآت ومبانى الوزارة، وهيئاتها وشركاتها التابعة، وخاصة أعمال التطوير ببعض المطارات المصرية لزيادة الطاقة الإستعابية بها ، بالإضافة إلى مبنى الأيرمول، وإنشاء وتطوير منطقة الكافيهات والأماكن الترفيهية، وكذا مدينة ايروسيتى "مدينة المطار" والتى تولي الوزارة اهتماماً خاصا بها.

أكد المصري في بيان له اليوم السبت، أنه يسعى إلى الاستفادة من إمكانيات الشركات التابعة للوزراة، وأن فكرة إنشاء شركة المقاولات الجديدة بمساهمة هذه الشركات تستهدف تعظيم التعاون فيما بينهم من خلال تطبيق أساليب وآليات عمل متطورة وموحدة، ومن شأنها الإرتقاء بمنظومة النقل الجوي، وزيادة الاستثمارات بقطاع الطيران من جهة، وتنعكس إيجابياً على زيادة العائد الاقتصادى في هذا القطاع الحيوي من جهة أخرى.

وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ الشركة عملها بتطوير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، والمنطقة المحيطة به، فى إطار خطة الدولة لتطوير ميناء القاهرة الجوي بشكل عام، وتحويله إلى مطار محوري يواكب أفضل مطارات العالم.