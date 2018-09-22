العرابي: الرئيس الأمريكي حريص على التواصل مع القيادة المصرية

كتبت- مي مدحت:

قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم حريص على التواجد كل سنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه محفل دولي يضم كل رؤساء العالم تقريبا، وفرصة جيدة لتقديم مصر بشكل يفيد الدولة أمام قادة العالم.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يحرص على التواصل دائما مع القيادة المصرية، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يحاول أن يستغل تواجده في جمعية الأمم المتحدة لتوضيح رؤية مصر، موضحاً أن القاهرة ترى العلاقات مع واشنطن هامة، ويجب دائما التشاور لدفعها للأمام.