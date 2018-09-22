أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي محمد صلاح أسعار الذهب

العرابي: الرئيس الأمريكي حريص على التواصل مع القيادة المصرية

04:56 م السبت 22 سبتمبر 2018
العرابي: الرئيس الأمريكي حريص على التواصل مع القيادة المصرية

السفير محمد العرابى

كتبت- مي مدحت:

قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم حريص على التواجد كل سنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه محفل دولي يضم كل رؤساء العالم تقريبا، وفرصة جيدة لتقديم مصر بشكل يفيد الدولة أمام قادة العالم.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يحرص على التواصل دائما مع القيادة المصرية، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يحاول أن يستغل تواجده في جمعية الأمم المتحدة لتوضيح رؤية مصر، موضحاً أن القاهرة ترى العلاقات مع واشنطن هامة، ويجب دائما التشاور لدفعها للأمام.

محمد العرابى وزير الخارجية السيسي الأمم المتحدة

الخبر التالى:

"الطيران" تعلن تفاصيل إنشاء شركة جديدة للمقاولات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان