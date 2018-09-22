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فيديو حصري| "ماكيت" الكوبري المعلق بمحور روض الفرج "أوسع جسر بالعالم"

04:52 م السبت 22 سبتمبر 2018
فيديو حصري| "ماكيت" الكوبري المعلق بمحور روض الفرج "أوسع جسر بالعالم"

الكوبري المعلق بمحور روض الفرج

كتب- محمد عبدالناصر:

ينشر مصراوي "ماكيت" لأوسع كوبري معلق في العالم ضمن محور روض الفرج، والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة المقولون العرب.

ويقع الكوبري المعلق، ضمن المرحلة الثالثة من محور روض الفرج، ويبدأ من ميدان الخلفاوى على كورنيش النيل أمام أبراج أغاخان الجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق مرورا بمنطقة بشتيل.

ويصل طول الكوبري إلى 720 متر، بارتفاع 14 متر، عن سطح الأرض، حيث يضم أعرض فاتحة ملاحية في النيل بطول 300 متر، كما يتكون من 6 أعمدة في كل ناحية 3 أعمدة خرسانية بطول 94 متر، حيث سيتم تعليق 120 كبل، لحمل الكوبري في كل اتجاه بـ60 كبل.

كوبري معلق محور روض الفرج الهيئة الهندسية للقوات المسلحة شركة المقولون العرب

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