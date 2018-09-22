التربية والتعليم: قرار تخفيض المصروفات لأبناء المعلمين لا يسري على "الدولية واليابانية"

القاهرة- أ ش أ:

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن قرار الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن منح أبناء المعلمين خصم ٥٠٪ من الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني، لا يسري على الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية والدولية.

وأضاف خيرى - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - أن قرار الوزير نص على أن تعفى بعض الفئات من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية فقط.

وأوضح أن الفئات تشمل: أبناء شهداء ثورة 25 يناير- أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة، وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والطلاب يتامى الأب.

وأشار إلى أن الفئات تشمل أيضا أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة بعد إجراء البحث الاجتماعي لغير القادرين، وأبناء مصابي العمليات الحربية، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر ومدارس شمال سيناء.​