رئيس مترو الأنفاق يفتتح 25 منفذًا لبيع تذاكر المترو بـ 9 محطات

كتب- أحمد نجيب:

تفقد المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، عددًا من المحطات، وشهد افتتاح منافذ جديدة لبيع التذاكر بمحطات "السيدة زينب- حلمية الزيتون- المطرية"، لتخفيف الزحام والتكدس بالمحطات.

وأصدرالفضالي تعليمات بزيادة المنافذ، وإنشاء أكشاك جديدة بجانب مكاتب صرف التذاكر الأساسية لاستيعاب الركاب، وتيسيراً على الطلاب تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

واستهل الفضالي جولته بمحطة السيدة زينب، مروراً بمحطة حلمية الزيتون، واختتم جولته بمحطة المطرية، وتابع خلالها حركة تشغيل الأكشاك الجديدة، ومساهمتها في تخفيف العبء بالمحطات.

من جانبه قال المهندس سيد الحسيني، مساعد رئيس الشركة لتشغيل الخط الأول، إن 25 منفذًا جديدا دخلوا الخدمة بداية من اليوم موزعين على محطات "السيدة زينب- حلمية الزيتون- المطرية- حلوان- الشهداء- المرج القديمة- شبرا الخيمة- كلية الزراعة- الدقي".

يذكر أن رئيس شركة المترو أعطى تعليمات في وقت سابق، بضرورة إنشاء أكشاك إضافية لاستيعاب الزحام أمام شباك التذاكر، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، واستخراج اشتراكات للطلاب مع العلم أن مكاتب الاشتراكات تعمل من 8 صباحا وحتى 4 مساءًا.