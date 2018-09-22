مطار القاهرة الدولي يدرس تأجير منطقة الشحن الجوي

كتب- طه عبيد:

تدرس شركة ميناء القاهرة الجوي تأجير مكان الشحن الجوي الخاص بها لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، لتحقيق مكاسب مادية وتعظيم العائد، خاصة أن هناك شركتين خاصتين طلبتا من شركة الميناء تأجير المكان.

ورجحت مصادر بالشركة تحدثت لـ"مصراوي" اليوم السبت، أنه سيتم إسناد الأمر إلى شركة مصر للطيران للشحن الجوي، والتي تستحوذ على نصيب كبير في قرية البضائع بالمطار.

وأشارت المصادر إلى أن هناك دراسة تعد حاليا سترفع للطيار أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات، لمناقشتها معه، لتحديد الاتجاه خلال الفترة القادمة، وبعدها يعرض الأمر على وزير الطيران المدني ،الفريق يونس المصري، لاتخاذ القرار النهائي بخصوص الشحن الجوي.