شركة مياه الشرب تطلق تطبيقًا إليكترونيا لـ "الفواتير والشكاوى"

كتبت- مي مدحت:

قال محمد صلاح، مدير مركز خدمة العملاء للشركة القابضة لمياه الشُرب، إن الشركة ستطلق تطبيقا إلكترونيا جديدا خاص بالفواتير والشكاوى سيكون متاحا على جميع الهواتف.

وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية" ten"، إن التطبيق سيقدم خدمات أخرى كثيرة مثل التنبيه عن أماكن ومواعيد انقطاع المياه، ويُرسل إشعارات إلى المواطنين بإرشادات تتعلق بالتعامل مع المياه.

وتابع: "التطبيق سيطرح بشكل تدريجي، لاختبار مدى فاعليته مع المواطنين".