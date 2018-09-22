رئيس جامعة القاهرة يلتقي سفير اليابان بالقاهرة لبحث دعم العلاقات التعليمية والبحثية

كتب- محمد قاسم:

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم بمكتبه بالجامعة، السيد ماساكي نوكي سفير دولة اليابان بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون المختلفة مع الجامعات اليابانية، وذلك فيما يتعلق بالدرجات العلمية المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب. وحضر اللقاء الدكتورة هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الخشت، خلال اللقاء، إن مصر واليابان تربطهما علاقات قوية وتُعتبر اليابان من الدول الهامة بالنسبة لمصر، موضحاً ضرورة تبادل الخبرات المشتركة بين البلدين، وبخاصة في المجالات التعليمية والأكاديمية، قائلًا: " جامعة القاهرة تحرص علي دعم العلاقات الثقافية والتعليمية مع دولة اليابان، والاستفادة من التجربة اليابانية في التعليم وبخاصة في المجالات الأكاديمية والبحث العلمي".

وأعرب رئيس جامعة القاهرة، في بيان، عن سعادته بزيارته الأخيرة لليابان للمشاركة في الاحتفالية الرسمية لتخليد اليابان للذكري الثالثة والسبعين للقنبلة الذرية علي هيروشيما، مشيرًا إلي روعة الشعب الياباني في سلوكياته الحضارية واحترامهم للطبيعة والبشر.

وأضاف أن جامعة القاهرة تعمل على الاستفادة من التجربة الانسانية اليابانية، ودعم العلاقات مع الجامعات اليابانية وبخاصة أن لدي جامعة القاهرة علاقات أكاديمية وبحثية متميزة مع جامعة هيروشيما، وذلك في مجال النانو تكنولوجي وتسعي جامعة القاهرة لتنفيذ درجة علمية مزدوجة وتم توقيع اتفاقية بشأنها.

ومن جانبه أكد ماساكي نوكي سفير دولة اليابان بالقاهرة، أن أكثر ما يميز المصريين هو حبهم لليابان، وإن جامعة القاهرة محور الدراسات اليابانية في منطقة الشرق الأوسط وافتتحت اليابان وجامعة القاهرة مركز الدراسات اليابانية بالجامعة، معربًا عن رغبته في دعم العلاقات الطيبة مع جامعة القاهرة، حيث أن العلاقات المصرية اليابانية تشهد طفرة كبيرة في العلاقات في مختلف الأصعدة.

وأشار السفير الياباني إلى أن جامعتي القاهرة وهيروشيما اليابانية تهتمان بشكل كبير بمفاهيم السلام والعلوم التربوية والنانو تكنولوجي، وهناك تعاون بينهما.