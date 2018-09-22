في أول تصريح بعد البراءة.. وزير الري الأسبق: "هعود لعملي ولسه بدري على السياسة"

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إنه سيحتفل مع أسرته في مسقط رأسه بسوهاج بمناسبة حصوله على البراءة في قضية التربح التي تعود وقائعها لعام 2015.

وأضاف علام، لمصراوي، اليوم السبت، في أول تصريح له عقب الحصول على حكم البراءة: "الحمد لله على تبرأئي من هذه التهمة"، موضحًا أنه عقب الانتهاء من الاحتفال بالبراءة مع أسرته سيعاود ممارسة عمله الأكاديمي.

وتابع وزير الري الأسبق: "في الفترة المقبلة سأركز على أبحاثي ومجالي الأكاديمي، وبالنسبة للمارسة العمل السياسي لسه بدري عليه".

وكان الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، قضى قرابة 4 سنوات في المحاكم، منذ اتهام نيابة الأموال العامة المسنوب إليه في عام 2015 بتسهيل استيلاء الشركة الكويتة لاستصلاح الأراضي على 26 ألف فدان بمنطقة العياط.

ويعد الدكتور محمد نصر الدين علام، من مواليد 22 ديسمبر 1952 وشغل منصب وزير الموارد المائية والري المصري منذ 15 مارس عام 2009 وحتي 30 يناير 2011، وكان يعمل قبل توليه الوزارة أستاذًا ورئيسًا لقسم الري والهيدروليكا بجامعة القاهرة.​