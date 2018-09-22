الخشت" يتفقد كليات جامعة القاهرة في أول يوم دراسي

كتبت- داليا شبل:

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، مدرجات الكليات المختلفة بالجامعة، وذلك عقب تحية العلم وأداء النشيد الوطني، بمشاركة عدد من الطلاب، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

تضمنت الجولة، الاستمتاع إلى استفسارات الطلاب، وتوصية أعضاء هيئة التدريس بمتابعه سير العملية التعلمية معه.

وكانت قد شهدت جامعة القاهرة، منذ صباح اليوم توافد الطلاب الي الجامعة، وسط تواجد أمنى مكثف لأفراد الأمن الإدارى علي البوابات لتفتيش الطلاب والتحقق من شخصيتهم.

وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في وقت سابق الانتهاء من تجهيز المدرجات وقاعات الدروس، والمعامل والورش، والمكتبات.

كما أكد الخشت علي وعلان الجداول الدراسية، مع بدء الدراسة، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وسرعة إنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بشئون الطلاب.

وأوصي عمداء الكليات بالقيام بجولات داخل كلياتهم في اليوم الأول للدراسة، ووجه بضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والاقتراب منهم.​