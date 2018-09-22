أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي محمد صلاح أسعار الذهب

اليوم.. مناقشة خطورة "الشائعات" في ندوة بمكتبة مصر الجديدة

07:32 ص السبت 22 سبتمبر 2018
اليوم.. مناقشة خطورة "الشائعات" في ندوة بمكتبة مصر الجديدة

مكتبة مصر الجديدة

(مصراوي):

تستضيف مكتبة مصر الجديدة، اليوم السبت، ندوة تحت عنوان "الشائعات وحروب الجيل الرابع".

ومن المقرر أن يشارك في مناقشة الندوة كل من اللواء الدكتور شبل عبدالجواد، رئيس الشرطة العسكرية الأسبق، والدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب والرياضة الأسبق، وأستاذ العلوم السياسية، واللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، فضلًا عن اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، والدكتور جمال مصطفى، أستاذ الجراحة بطب القصر العيني، ورئيس صالون الجراح الثقافي.

وتتناول الندوة الشائعات، والتحذير من خطورة الجيل الرابع من الحروب ومن آثاره التدميرية، خاصة مع استخدام أدوات غير تقليدية، تستهدف إنهاك الدول وتدميرها بشكل منهجي.

مكتبة مصر الجديدة ندوة الشائعات وحروب الجيل الرابع علي الدين هلال

الخبر التالى:

"أوعى تخسر المرحلة دي".. رئيس جامعة القاهرة يوجه 7 رسائل للطلاب
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان