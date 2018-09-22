اليوم.. مناقشة خطورة "الشائعات" في ندوة بمكتبة مصر الجديدة

(مصراوي):

تستضيف مكتبة مصر الجديدة، اليوم السبت، ندوة تحت عنوان "الشائعات وحروب الجيل الرابع".

ومن المقرر أن يشارك في مناقشة الندوة كل من اللواء الدكتور شبل عبدالجواد، رئيس الشرطة العسكرية الأسبق، والدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب والرياضة الأسبق، وأستاذ العلوم السياسية، واللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، فضلًا عن اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، والدكتور جمال مصطفى، أستاذ الجراحة بطب القصر العيني، ورئيس صالون الجراح الثقافي.

وتتناول الندوة الشائعات، والتحذير من خطورة الجيل الرابع من الحروب ومن آثاره التدميرية، خاصة مع استخدام أدوات غير تقليدية، تستهدف إنهاك الدول وتدميرها بشكل منهجي.