"أوعى تخسر المرحلة دي".. رئيس جامعة القاهرة يوجه 7 رسائل للطلاب

كتب- محمد قاسم:

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، رسالة للطلاب قبل ساعات من بدء العام الدراسي الجديد.

وقال الخشت، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل سنة وأنتم طيبون بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وأرحب بكل أبنائي الطلاب، القدامى والجدد، وللطلاب الجدد أحب أقولهم إن جامعة القاهرة تفتح ذراعها لكم وتعتز بانضمامكم إليها".

وأضاف رئيس جامعة القاهرة: "أحب أقدم لكم بعض النصائح المهمة التي يمكنها مساعدتكم على استثمار حياتكم الجامعية بشكل أفضل، أوعى تخسر المرحلة دي من حياتك، لأنها هي التي ستحدد مكانك ومكانتك بعد كده في المجتمع، وهي التي ستحدد وزنك فيه، ولا تجعل هدفك هو النجاح فقط، ولكن اجعل هدفك هو تكوين نفسك وعقلك كإنسان من خلال العلم والفن والثقافة والفن، واستغلال الفرصة لتطوير مهاراتك وزيادة معلوماتك حتى تكون خريجًا يمتلك مهارات قوية وله رؤية ورأي".

وتابع "الخشت"، في رسالته: "أتمنى أن تقسموا وقتكم في الجامعة بين حضور المحاضرات والمذاكرة وبين الترفيه واللعب أيضًا، فمتخليش المذاكرة تتطغى على الترفيه ولا العكس، أنصحكم للانضمام للأنشطة الطلابية لاكتشاف مواهبكم وتنميتها سواء كانت مواهب فنية أو ثقافية أو رياضية أو اجتماعية، ومن ضمن الأنشطة الجديدة هذا العام، فتح مجال للتطوع سواء في الأعمال الاجتماعية أو مساعدة الآخرين أو حتى التطوع في نظافة وتجميل الجامعة والمدينة الجامعية، ويسعدنا انضمامكم لفرق الطلاب المتطوعين لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة به".

وحث "الخشت"، الطلاب على الانضمام لبرامج التدريب على المشروعات الصغيرة، محذرًا من الانسياق وراء المكتبات التي تقدم الملخصات أو المذكرات أو التوقعات للامتحانات، قائلًا: "من يعدوها غير متخصصين والمعلومات الواردة بها تكون غالبًا غير دقيقة، ولديكم الوقت الكافي للمذاكرة وحضور المحاضرات وتحصيل اكبر قدر من الاستفادة دون اللجوء للملازم".