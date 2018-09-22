يبدأ اليوم.. ننشر جدول تسكين طالبات المدينة الجامعية بالقاهرة

(مصراوي)

تبدأ إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة، اليوم السبت، تسكين الطالبات لمدينة الطالبات بالجيزة، ومدينة رعاية الطالبات.

وذكرت إدارة المدن، في بيان لها أن جدول التسكين يتضمن طالبات كليات "طب بشري، والهندسة، وتخطيط عمراني"، فيما ويوم الأحد، الموافق 23 سبتمبر، التسكين لطالبات كليات "علاج طبيعي، الصيدلة، طب الأسنان.

أما يوم الاثنين 24 سبتمبر، يبدأ تسكين طالبات كليات "الزراعة، الاقتصاد والعلوم السياسية، العلوم"، بينما تحدد يوم 25 سبتمبر لطالبات كليات "الآثار، تربية نوعية، طب بيطري"، ويوم 26 سبتمبر لطالبات كليات دار العلوم.

في سياق متصل، تبدأ مدينة رعاية الطالبات، في التسكين اليوم السبت، لطالبات جدول "الحسابات والمعلومات، إعلام، حقوق"، يوم الأحد، 23 سبتمبر لطالبات كليات "التجارة، والآداب".

ويشهد يومي 24 و25 سبتمبر تسكين طالبات كليات رياض الأطفال.

بينما تم تحديد يوم 26 سبتمبر لتسكين المتخلفات من الجدول.